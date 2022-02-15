Ukrayna’dan 16 Şubat kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi. Zelenskiy, "Büyük ülkenin büyük halkı, size bu gergin ortamda seslenmek istiyorum. Devletimizin içinde ve dışarısında net adımlar atmamızı gerektiren bazı durumlar oluştu. Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar” dedi.

Rusya’nın 16 Şubat'ta Ukrayna’ya saldıracağına dair iddialara değinen Zelenskiy, "Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü 'Birlik Günü' yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. 16 Şubat’ın “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan edildiğini duyuran Zelenskiy, ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandığını açıkladı.

Ukrayna’nın eski Ukrayna olmadığını ve bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Ancak bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü. Önümüzde duran risklerin farkındayız ve her gün takipteyiz. Farklı bir senaryoyla muhtemel bir agresifliğe karşı cevap hazırlıyoruz" dedi.