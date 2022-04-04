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Dünya Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Irpin Köprüsü böyle görüntülendi
Dünya

Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Irpin Köprüsü böyle görüntülendi

Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da Rus ordusunun başkent Kiev’e ilerleyişini engellemek için geçtiğimiz haftalarda patlatılan Irpin Köprüsü görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 19:04:00 - 2022-04-04 19:17:48

Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusunun başkent Kiev’e ilerleyişini engellemek için geçtiğimiz haftalarda patlatılan Irpin Köprüsü görüntülendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan Irpin Köprüsü, Rus ordusunun başkent Kiev’e ilerleyişini engellemek için geçtiğimiz haftalarda patlatılmıştı.

Köprü ve çevresi görüntülendi

Yoğun çatışmalara sahne olan köprü ve çevresi, Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından görüntülendi.

Köprü üzerinde çok sayıda aracın yandığı, köprü girişinde ise onlarca aracın terkedildiği görüldü.

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