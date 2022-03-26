Ukrayna’da Ruslara darbe üstüne darbe! 7 Rus general öldürüldü
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta bir aylık zaman geride kaldı. Bu süreçte Rusya’ya darbe üstüne darbe vuruldu. Bugüne kadar 7 Rus general öldürüldü.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev'in Ukrayna askeri birliklerince Herson bölgesindeki Çernobaevka havaalanında öldürüldüğü bilgisini doğruladı.
Arestoviç, "Şimdi bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ukrayna birlikleri, Rusya'nın güney askeri bölgesinin 49. Kombine Silah Ordusu'nun Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'i etkisiz hale getirdi" dedi.
Şu ana kadar 7 Rus general öldürüldü
3 Mart'ta 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky;
7 Mart'ta Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov;
11 Mart'ta Doğu Askeri Bölgesi'nin 29. Kombine Silah Ordusu'ndan Tümgeneral Andrei Kolesnikov;
15 Mart'ta 150. Motorlu Tüfek Tümeni Tümgeneral Oleg Mityaev;
19 Mart'ta Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev;
25 Mart'ta ise Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev öldürüldü.
Böylelikle, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus general sayısı 7'ye çıkmış oldu.
Öldürülen Rus generaller, Andrey Sukhovetsky, Vitaly Gerasimov, Andrei Kolesnikov, Oleg Mityaev ve Andrey Mordviçev olduğu açıklandı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da konuşlandırdığı Çeçen Özel Kuvvetleri'nden General Magomed Tushaev'in de öldürüldüğü iddia edildi.