Ukrayna'da nükleer panik! Rusya'nın kararı tedirginliği artırdı! Resmen açıkladılar

Rusya, Ukrayna'da yer alan Zaporijya Nükleer Santrali etrafında bulunan 18 kasabayı aniden tahliye kararı aldı. Bu karar, Ukrayna'da büyük bir paniğe neden oldu. Melitopol'un Ukraynalı Belediye Başkanı Ivan Fedorov, binlerce araç ayrılırken beş saatlik beklemelerin yaşadığı kuyrukların oluştuğunu aktardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Grossi ise nükleer santral yakınlarında yaşayanların tahliye edilmesinin, santral çevresinde Rus ve Ukrayna güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanabileceğine işaret ettiğini söyledi. Bununla birlikte Grossi, santralin reaktörlerinin elektrik üretmemesine rağmen hala nükleer madde yüklü olduğunu açıkladı.

Grossi, birkaç hafta önce santrali ziyaret ettiğinde bir mayın tarlasından geçmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Zaporijya santralindeki durum için 'giderek öngörülemez ve potansiyel' olduğunu söyleyerek uyarıda bulunmuştu. IAEA açıklamasında, santraldeki UAEA uzmanlarının "çoğu santral personelinin yaşadığı yakındaki Enerhodar kasabası sakinlerinin ilan edilen tahliyesinin başladığına dair bilgi aldıkları" belirtti.

''YERLEŞİM YERLERİNE BOMBARDIMAN ARTTI''

Rusya'nın bölgeye atadığı başkan Yengeny Balitsky, geçtiğimiz günlerde, ''Son birkaç gün içinde düşmanın cephe hattına yakın yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı arttı. Bu nedenle öncelikle çocukların, ebeveynlerin, yaşlıların, engellilerin ve hastanedeki hastaların tahliye edilmesine karar verdim." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Melitopol'un sürgündeki belediye başkanı Ivan Fedorov, sosyal medya hesabında tahliye edilen bölgelerdeki dükkanlarda mal ve ilaç kalmadığını yazdı. Fedorov ayrıca, Ukrayna'nın bölgeye saldırması halinde elektrik ve su kaynaklarının kesilebileceği korkusuyla hastanelerin hastaları sokağa attığını öne sürdü.

Rusya oldukça tehlikeli ‘fosfor’ silahını devreye soktu

tgrthaber aktardı: Rusya, Bakhmut kentine art arda saldırılarıyla savaşın seyrini değiştirdi. İki ülke arasında çatışmalar daha da şiddetlendi. Ukrayna, Rusya’nın fosfor bombası kullandığını iddia etti.