Ukrayna'da infilak etmeyen bomba böyle çıkarıldı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 18'inci güne girilirken bölgeden patlama sesleri yükselmeye devam ediyor. Rus ordusunun saldırıları esnasında Ukrayna’nın Çernihiv kentinde bir eve düşen bombanın infilak etmediği görüldü.
Ukrayna’nın Çernihiv kentinde bir eve düşen ve infilak etmeyen bomba, acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı.
Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada, “OFAB-500 tipi bomba, Çernihiv’deki ekiplerimizce bir yerleşim yerinden çıkarıldı. Ekiplerimiz hassasiyet ve özenle çalışıyor” denildi.