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Dünya Ukrayna'da infilak etmeyen bomba böyle çıkarıldı
Dünya

Ukrayna'da infilak etmeyen bomba böyle çıkarıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 18'inci güne girilirken bölgeden patlama sesleri yükselmeye devam ediyor. Rus ordusunun saldırıları esnasında Ukrayna’nın Çernihiv kentinde bir eve düşen bombanın infilak etmediği görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 16:21:00 -
Ukrayna'da infilak etmeyen bomba böyle çıkarıldı

Ukrayna’nın Çernihiv kentinde bir eve düşen ve infilak etmeyen bomba, acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada, “OFAB-500 tipi bomba, Çernihiv’deki ekiplerimizce bir yerleşim yerinden çıkarıldı. Ekiplerimiz hassasiyet ve özenle çalışıyor” denildi.

 

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