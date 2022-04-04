Ukrayna'da imha edilen Rus askeri konvoyu böyle görüntülendi
Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu yoldan geçenler tarafından görüntülendi.
Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu yoldan geçenler tarafından görüntülendi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 40’ıncı gününde devam ederken, Ukrayna ordusu başkent Kiev ile Jitomir arasındaki karayolunu Rus ordusundan temizledi.
Rus askeri konvoyu görüntülendi
Karayolunu kullanan siviller imha edilen Rus askeri konvoyunu görüntüledi.