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Dünya Ukrayna'da imha edilen Rus askeri konvoyu böyle görüntülendi
Dünya

Ukrayna'da imha edilen Rus askeri konvoyu böyle görüntülendi

Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu yoldan geçenler tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 20:14:00 - 2022-04-04 20:19:10

Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu yoldan geçenler tarafından görüntülendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 40’ıncı gününde devam ederken, Ukrayna ordusu başkent Kiev ile Jitomir arasındaki karayolunu Rus ordusundan temizledi.

Rus askeri konvoyu görüntülendi

Karayolunu kullanan siviller imha edilen Rus askeri konvoyunu görüntüledi.

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