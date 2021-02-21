Ukrayna’da en büyük yatırımcı Türkiye oldu

Geçen yılın dünya ve insanlık için çetin geçtiğini anlatan Pehlivan, zenginle fakirin, gelişmiş ülkeyle gelişmekte olan ülkenin, büyük şirketle küçük şirketin arasındaki farkın bu dönemde daha da açıldığını söyledi.

İhracatımızı artırmayı başardık

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılının Türkiye-Ukrayna ekonomik ve siyasi ilişkilerinin zirveye çıktığı bir yıl olduğunu belirten Pehlivan, “Bu ifadenin ağırlığını ve gerçekliğini de ticaretten, yatırımlara, turizmden, inşaat sektörüne, güvenlikten, savunma sanayine birçok arklı alanda somut olarak gözlemledik, yaşadık. Türkiye olarak tarihte ilk kez, yılın ilk 11 ayı baz alındığında Ukrayna ile yaptığımız dış ticarette fazla verdik. Üstelik bunu, Ukrayna’nın toplam ithalatı ilgili dönemde yüzde 10, Türkiye’nin toplam ihracatı ise yüzde 7 azalırken, Ukrayna’ya ihracatımızı artırmayı başararak sağladık” diye konuştu. Pehlivan, Ukrayna’ya 2020’de net yabancı sermaye girişinin negatif gerçekleştiğini ifade ederek, “Türkiye’den Ukrayna’ya özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının öncülüğünde 400 milyon dolara yakın yatırım geldi ve ülkemiz, Ukrayna’da geçtiğimiz yıl en büyük yabancı sermaye yatırımcısı ülke oldu” bilgisini verdi.

1 milyon Ukraynalı turist ağırladık

Türkiye’de turizm sezonunun açıldığı temmuz ve ağustos aylarında Birleşmiş Milletler’e üye Türkiye hariç 192 ülkenin 191’inden gelen turist sayısı azalırken yalnızca Ukrayna’dan gelen turist sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yaşandığını anlatan Pehlivan, şunları kaydetti: “2020’de ülkemizi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısı 1 milyonu geçti. Ukraynalılar turistler geçmişte olduğu gibi yalnız Antalya ve ilçelerindeki her şey dahil otellere gitmediler bu sefer Marmaris, Bodrum, Çeşme gibi onlar için yeni sahil beldelerimizi keşfettiler. Kış ve kültür turizminde de önemli mesafe alındı. Kişisel gözlemlerimle, Ukraynalı muhataplarımızla sohbetlerimle de görüyorum ki, yeni keşiflerinden o kadar memnun kaldılar ki, Ukraynalı turistlerin Türkiye turizmi algısında kalıcı bir değişim yaşanıyor, Türkiye’yi artık kültür ve kış turizminde daha çok tercih edecekler, ayrıca Türkiye’de Akdeniz’in deniz, kum ve güneş olarak tadını yine çıkaracaklar ama Ege sahillerimizin zenginliği de onları cezbedecek.”