Ukrayna’da camiye sığınan Türkler kurtarıldı mı? Ukrayna’da camide kaç Türk mahsur kaldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, bugün sona erdi. Ukrayna'da camide bazı Türk vatandaşlarının mahsur kaldığı yönündeki sorusuna yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Savaş başlamadan önce Rusya'nın tanıma kararından önce vatandaşlarımızın ayrılması konusunda uyarmıştık. Dönen vatandaşlarımız olmuştu. Savaşın başladığı günden bu yana da 14 bin 800 vatandaşımızı getirdik. Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız da oldu. İnsani ateşkesin sağlanması ve koridorun açılması lazım. Hala anlaşabilmiş değiller. Uydu telefonu ile bile görüşmek çok zor. Evet oradaki camide vatandaşlarımız var, teması sağlıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Dün imam bunu doğrulamadı. Camide şu için bir hasar yok. Tahliye için Lavrov'dan destek istedim. Ruslar bize bu bölgelerde kaç Türk'ün olduğunu sordular. Biz de bilgileri paylaştık. Bugün bu konuda bir mesafe katetmeyi planlıyoruz."

Ukrayna’da camide kaç Türk mahsur kaldı?

Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin saldırılardan zarar görmediğini, caminin 2 kilometre uzağındaki mahallede çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde 30 Türk vatandaşının bulunduğunu belirten Hacıoğlu, Mariupol'de tahliye edilmeyi bekleyen aileleriyle beraber 86 kişinin olduğunu kaydetti. Hacıoğlu, araçların bugün Mariupol'e geldiğini ve tahliyelerin yarın başlayacağını söyledi. Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Mariupol'deki Türk vatandaşları ve aileleriyle ilgili sürekli Türk Dışişleri Bakanlığına bilgi verdiğini, tahliyeleri bakanlıkla koordineli yürüttüklerini dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Rusya'nın kente insani yardımları da engellediğine dikkati çeken Kuleba, bunun durdurulması için uçaklara ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Öte yandan, Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı bildirildi.