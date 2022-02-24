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Dünya Ukrayna'da büyük panik! Halk akın etmeye başladı
Dünya

Ukrayna'da büyük panik! Halk akın etmeye başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası halk paniğe kapıldı. Bazı Ukraynalılar bankalar önünde uzun kuyruklar oluştururken bazıları ise marketlere akın etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 11:42:00 - 2022-02-24 11:56:07

Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 'Rus işgali başladı' dedi. Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.

Ukrayna halkı metro istasyonları ve sığınaklara sığınmaya başladı. Kiev'den gelen fotoğraflarda halkın ellerinde bavullarla istasyonlara akın ettiği görülüyor.

Gazeteci Gülsüm Halilova tarafından paylaşılan bir videoda, halkın panik halinde olduğu ve marketlere akın ettiği görülüyor.

Öte yandan bazı Ukraynalıların ise bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu öğrenildi. Ayrıca Ukrayna'nın bazı bölgelerinde bankaların henüz açılmadığı belirtiliyor.

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