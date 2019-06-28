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Ukrayna'da 4 esir serbest bırakıldı

Ukrayna'nın doğusunda 4 Rus yanlısı ayrılıkçı esir serbest bıraktı.

28 Haziran 2019 Cuma 17:10
Ukrayna'da 4 esir serbest bırakıldı

Belarus'un başkenti Minsk'te Üçlü Temas Grubu İnsani Yardım Komisyonu Ukrayna Temsilcisi Viktor Medvedçuk tarafından ülkesine gönderilmek üzere 4 Ukraynalı esir teslim alındı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Medvedçuk, teslim edilen 4 Ukrayna vatandaşının kısa süre sonra Belarus'tan Ukrayna'ya gideceğini söyledi.

Medvedçuk, 4 Ukraynalı esirin serbest bırakılmasıyla ilgili nisandan bu yana görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te başlayan çatışmaların durdurulması için imzalanan Minsk Anlaşması gereği Kiev yönetimiyle Rusya yanlısı ayrılıkçıların ellerinde tuttuğu esirleri karşılıklı serbest bırakması gerekiyor. Minsk Anlaşması'nın imzalanmasından sonra belli dönemlerde esir değişimi yapılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:10
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