  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hizbullah’tan Lübnan hükümetine ABD tepkisi! DEM Parti’de Iğdır depremi! 3 başkan yardımcısı görevden alındı Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan “imha edilsin” sözlerine sert tepki Trump'tan dünya siyasetini sarsacak İngiltere bombası! Başbakan Keir Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu! Yunanistan'da bir rahip LGBT’lileri durdurup ‘Tövbe edin’ diye bağırdı! Türkiye'dr bunu imam yapsa CHP’liler camileri taşlardı İran heyeti, ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı Kolombiya ordusundan terör örgütüne ağır darbe! FARC’ın azılı elebaşı 'Marlon' çatışmada öldürüldü! Küresel planlar Bürgenstock’ta masaya yatırılıyor! İsviçre’den tarihi zirve sonrası peş peşe flaş hamleler geldi! Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı! Ankara-Washington hattında gizemli bekleyiş! Bürgenstock zirvesine kritik başkent arası verildi!
Gündem CHP’li belediyelerin kültür sanat aşkı tamamen “duygusal”! Festival adı altında yine alkol yine kavga
Gündem

CHP’li belediyelerin kültür sanat aşkı tamamen “duygusal”! Festival adı altında yine alkol yine kavga

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bartın'da ilki bu yıl gerçekleştirilen 1. Kültür ve Sanat Festivali'nde konser alanında bulunan gençler arasında çıkan tartışma, polis ve bekçilerin araya girmesiyle sonlandı. Daha sonra ise dışarı çıkarılan gruptaki kızlar arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tarafından güçlükle ayırılarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Bekçilerin üzerini aramak istediği genç ise direnince gözaltına alındı. Alkollü olduğu öğrenilen genç, ekip otosunu beklerken baygınlık geçirdi.

Bartın'da 21-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde olaylar çıktı. Kaba üst araması yapmak isteyen 1 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da ilki bu yıl gerçekleştirilen 1. Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 90'lık Karışık Kaset isimli konserde Kültür Bakanlığı Sanatçıları Neşe Dursun Saraç ve Suat Kılıç sahneye çıktı. Konser alanında bulunan gençler arasında çıkan tartışma, polis ve bekçilerin araya girmesiyle sonlandı.

Daha sonra ise dışarı çıkarılan gruptaki kızlar arasında kavga çıktı. Kavga ederken yere düşen kızlar, polis ekipleri tarafından güçlükle ayırılarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Konser devam ederken bu kez ise bir genç, zabıta ekipleri ile tartıştı. Diğer zabıtalar, polis ve bekçilerin araya girmesi ile tartışma büyümeden önlendi. Konser alanından uzaklaştırılan genç, bir süre sonra tekrar alana gelerek taşkınlık yaptı. Bunun üzerine bekçilerin üzerini aramak istediği genç, bekçilere direnince gözaltına alındı.

Alkollü olduğu öğrenilen genç, ekip otosunu beklerken baygınlık geçirdi. İlk müdahaleyi yapan polisler, olay yerine ambulans çağırdı. Polislerin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen genç gözaltına alındı.

Konser ise sanatçılara Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'nın hediye takdiminin ardından sona erdi.

Alkollü sürücüye dudak uçuklatan ceza
Alkollü sürücüye dudak uçuklatan ceza

Yerel

Alkollü sürücüye dudak uçuklatan ceza

Bir alkol rezaleti daha! İhtiyacını giderirken ırmağa düştü
Bir alkol rezaleti daha! İhtiyacını giderirken ırmağa düştü

Yerel

Bir alkol rezaleti daha! İhtiyacını giderirken ırmağa düştü

Laf atma dalaşı can aldı! Mendil satan kişi, kavgada bıçaklanarak öldürüldü!
Laf atma dalaşı can aldı! Mendil satan kişi, kavgada bıçaklanarak öldürüldü!

Gündem

Laf atma dalaşı can aldı! Mendil satan kişi, kavgada bıçaklanarak öldürüldü!

Arkadaş kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurup kaçtı
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurup kaçtı

Yaşam

Arkadaş kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurup kaçtı

Ölümün kıyısından döndüren olay! Ayıkken zor yapacağını alkollüyken denedi
Ölümün kıyısından döndüren olay! Ayıkken zor yapacağını alkollüyken denedi

Yerel

Ölümün kıyısından döndüren olay! Ayıkken zor yapacağını alkollüyken denedi

Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı
Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı

Yerel

Satırlı kavga! 3 kişi yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23