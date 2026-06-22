Akın Gürlek açıkladı: Aysel cinayete kurban gitti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan Aysel Yıldırım'ın 19 Mart sabahı evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine ailesi 22 Mart'ta kayıp başvurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturmada genç kızın cep telefonunun aynı gün saat 15.00'ten sonra kapandığı ve son sinyalin Yakınca Mevkii'nden alındığı belirlendi.

Girdiği apartmandan çıkmadı

Güvenlik kameraları ve teknik incelemeler sonucu Aysel Yıldırım'ın, olay günü şüpheli Aykut Aslan'ın yaşadığı apartmana girdiği tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince incelenen görüntülerde genç kızın saat 13.30 sıralarında binaya giriş yaptığı ancak bir daha çıkmadığı ortaya çıktı.

Aynı gece şüpheli Aykut Aslan'ın bir aracı binaya geri geri yanaştırdığı ve bazı eşyaları araca yükleyerek bölgeden ayrıldığı da kameralara yansıdı.

Telefonunu satmaya çalışmış

Soruşturma dosyasına giren bulgular arasında şüpheli Aykut Aslan'ın olay günü Aysel Yıldırım'a, "Gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde mesaj gönderdiği ve olay sonrasında genç kıza ait telefonu satmaya çalıştığı bilgisi de yer aldı.

Şüphelinin evi, konteyneri, köydeki adresleri ve kullandığı ticari araçta kan izi incelemeleri yapıldı. Toplanan deliller kriminal incelemeye gönderildi.

Bakan Gürlek: Acı haberi aldık

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır."

4 şüpheli gözaltında

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Aykut Aslan, Derya Akçaba, Olga Öğüt ve Onur İlhan gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Serap Alagöz'ün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Cansız beden aranıyor

Kadavra köpekleri eşliğinde yürütülen çalışmalarda henüz genç kızın cenazesine ulaşılamadı. Emniyet ve jandarma ekipleri dere yatakları ile gömülmüş olabileceği değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetlerini sürdürüyor.