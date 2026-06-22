“Kapalı kadınlar imha edilsin” demişti! İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran laikçi yobazın ilk ifadesi

Toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan çekinmeyen İslam karşıtı güruh, yine maskesini düşürdü. YKS gibi hassas bir günde dahi İslam düşmanlığını gizleyemeyen Hatice Ö. isimli bir kadın, sosyal medyada paylaştığı skandal videoda başörtülü hanım kardeşlerimizi hedef alarak "Kapalılar imha edilsin" diyebilecek kadar alçaldı. Sözde "nezaket ve kural" kisvesi altında nefretini kusan bu karanlık zihniyet, İslam'ın kutsal şiarı olan tesettürü doğrudan hedef alarak büyük bir provokasyona imza attı.

ÇARK ETTİ

Haddini aşan ifadeleriyle halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik eden Hatice Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeksizin harekete geçerek soruşturma başlattı ve gözaltı talimatı verdi. Emniyetteki ilk ifadesinde ise, İslam düşmanlığını gizleyemeyenlerin klasik kaçış yöntemi olan "yanlış anlaşıldım" sığlığına sığınan şahıs, utanmaz bir şekilde suçlamaları kabul etmedi. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre, şüphelinin ilk ifadesi şu şekilde:



"Tarafıma soruşturma açılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diyorum."

İSLAM'A SALDIRILARIN SON HALKASI

Paylaştığı videoda seviyesizliği elden bırakmayan Hatice Ö., başörtülü kadınlara "cahillik akıyor" diyerek hakaretler yağdırırken, havuz ve cami üzerinden verdiği örneklerle dinin değerlerini aşağıladı. Havuzlara bikiniyle girilmesi gerektiğini dayatarak tesettürü bir "kural dışılık" gibi göstermeye çalışan hadsiz şahıs, en sonunda "Kapalılar imha edilsin" ifadesiyle gerçek niyetini ifşa etti. İslam’ın kutsal örtüsüne tahammülsüzlük gösteren nefret dili, inançlı insanların değerlerine yapılan sistemli saldırıların son halkası oldu.