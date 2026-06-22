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Gündem Doktorlar ‘sen ölüsün’, polisler ‘yaşıyorsun işte’ arkadaşları ‘yaşayan ölü’ diyor! Fıkra gibi olay!
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Doktorlar ‘sen ölüsün’, polisler ‘yaşıyorsun işte’ arkadaşları ‘yaşayan ölü’ diyor! Fıkra gibi olay!

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Doktorlar ‘sen ölüsün’, polisler ‘yaşıyorsun işte’ arkadaşları ‘yaşayan ölü’ diyor! Fıkra gibi olay!

Hatay'da depremde enkaz altında kalan ve çıkarıldıktan sonra sisteme ölü olarak kaydedilen Ahmet Artan, sağlık kurumlarında ölü olarak görünüyor. Bu nedenle sağlık raporu alamayan Artan, ehliyetini yenileyemeyince cezaya çarptırıldı. Doktorların kendisine ölü diye rapor vermediğini ama polisin ‘yaşıyorsun işte’ diyerek ceza kestiğini anlatan Artan “Arkadaşları da bana ‘yaşayan ölü’ diyor” dedi.

Hatay'daki Narlıca Mahallesi'nde bulunan 3. kattaki evinde depreme yakalanan 39 yaşındaki Ahmet Artan, yarım saatlik mücadelenin ardından mahsur kaldığı evinden kurtarıldı. Depremden yara almadan kurtulan Artan'ın mücadelesi, kayıtlara ölü olarak işlenmesiyle başladı. Depremzede vatandaş, kendisiyle aynı ismi, soy ismi taşıyan ve baba isimleri aynı olan ve depremde ölen vatandaş yerine sisteme ölü olarak girildi.

ÖLÜ OLARAK KAYITLI

İsim karmaşası sonrası devlet kurumlarının birçoğunda hala 'ölü' olarak gözüken Artan, banka işlemlerinde sistemdeki hatayı düzeltebilse de sağlık kurumları sisteminde 'Kişi ölüdür, işlem yapılamaz' uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. Süresi dolan ehliyetini yenilemek için sağlık raporuna ihtiyacı olduğunu belirten Artan, rapor alamadığı için ehliyetini yenileyemiyor. Sistemsel hata yüzünden ehliyetsizlikten trafik cezası uygulanan Artan, 'trafik cezasına gelince yaşıyorum ama bazı şeylere gelince ölüyorum' sözleriyle hatanın en kısa zamanda çözülmesini istediğini söyledi.

MAĞDUR OLUYORUM

Sistemde ölü gözüktüğü için aile hekiminden rapor alamadığını ve ehliyetini yenileyemediğini ifade eden Ahmet Artan, ehliyetsizlikten ceza yediğini belirterek "6 Şubat'ta depremde ‘ölü' olarak göstermişlerdi. Bu durum daha önce bankalarda ölü olarak gözüküyorduk ve bu hatayı düzelttiler. Ondan sonra devletimizin bazı kurumlarında hala ölü olarak gözüküyordum ve yine onu da düzelttiler. Şu anda benim ehliyetimin günü bitti ve yenilemek istiyorum. Hastaneye gidip sağlık raporu istedim ama beni aile hekimine yönlendiriyorlar. Aile hekimine gittiğim zaman ‘kaydınız yoktur, kişi ölü olarak gözüktüğü için kayıt yapamamaktadır' diye bir hata çıkıyor. Sağlık merkezine gittim. Sağlık merkezinde keza aynı şekilde ‘sistemde kişi ölüdür, işlem yapamaz' diye görünüyor. Dün hatta birçok arkadaşla görüştük, birçok yerde telefon açtık. Hatta CİMER'e şikayet dilekçesi yazdım. Sağlık Bakanlığımıza da burada Sağlık Merkezi'nde de bir dilekçe yazdım. Şu an sadece sağlık ocakları ve sağlık kurumlarında ölü olarak hala gözüküyorum. Hatta ölüm tarihi olarak 06.02.2023 görünüyor. Ehliyetimin günü bitmiş ve uzatamıyorum. Yarın öbür gün beni durdurup bana ceza yazmasınlar. Bundan bir hafta önce trafik cezası yedim. Trafik cezasına gelince yaşıyorum ama bazı şeylere gelince ölüyorum" dedi.

LAKABI 'YAŞAYAN ÖLÜ' OLDU

Sistemlerde ölü göründüğü için arkadaşları arasında ‘yaşayan ölü' olarak kendisine hitap edildiğini ifade eden Ahmet Artan, "O zamanlar kimsenin kimliği olmadığı için Ahmet Artan diye bir arkadaş vefat etmiş. Onun da babası adı Mehmet olmasıyla onu ölü göstereceklerine beni ölü göstermişlerdi. Bunu sonra düzelttik ama devletin hala bazı kurumlarını bu hatta düzeltilmemiş. Bu yüzden mağduriyet yaşıyorum. Örneğin dün daha oldu bu olay, ben dün sağlık kurumuna gittiğim zaman işte kendi kimliği verdiğimde ‘Ahmet Artan kişi ölüdür, işlem yapılamaz' diye bu şekilde çıktı. Aile hekimine gittim, aile hekimi ‘kaydın yok' dedi. ‘Kişi ölüdür, işlem yapılamamaktadır hatası' çıkıyor. Sağlık kurumlarında ben ölü olarak gözüküyorum" diye konuştu. Bu hatanın bir an önce düzeltilmesini isteyen Artan, "Depremden bu yana lakabımız ‘yaşayan ölü' olarak kaldı ve arkadaşlarım ‘yaşayan ölü' diyorlar. Şu an böyle baktığı zaman bazen komik gibi geliyor ama çok ciddi ben mağduriyetler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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