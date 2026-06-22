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Gündem Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı! Maalesef aralarında Türkler de var
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Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı! Maalesef aralarında Türkler de var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı! Maalesef aralarında Türkler de var

Ukrayna Karadeniz'de isabet alan bir gemide yangın çıktığını ve yaralılar arasında Türklerin de bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna Donanması, mürettebatında Türklerin de yer aldığı Vıctress isimli bir kuru yük gemisine dron isabet ettiğini duyurdu.
Gemide yangın çıktığını ve 9 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, mürettebat arasında yaralananların bulunduğu bildirildi.
Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada, gemide yangın çıktığı ifade edildi. Açıklamada, Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olan dokuz mürettebat üyesi arasında yaralılar olduğu belirtilirken, herkesin kurtarıldığı da eklendi. Yaralıların durumuysa bilinmiyor.

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