Kılıçdaroğlu Sözcü TV’de üçünü de rezil etti! Karahasanoğlu yazdı

Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında kendisine yöneltilen soruların tamamına cevap verdiğini ifade ederek, buna karşılık programı yöneten gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği sorular karşısında sessiz kaldığını belirtti.

"Kılıçdaroğlu sorulara cevap verdi, gazeteciler veremedi"

Yazısında, CHP içerisindeki rüşvet iddiaları ve bu iddialarla ilgili neden hukuki süreç başlatılmadığı yönündeki soruların cevapsız bırakıldığını vurgulayan Karahasanoğlu, bu konuların gazeteciler tarafından daha fazla sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Sözcü TV'nin tavrını eleştirdi

Karahasanoğlu, bazı medya çevrelerinin geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programlarına çıkarılmamasını eleştirdiğini, bugün ise Sözcü TV'deki röportaj nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığını anlatarak

bu yaklaşımın çelişkili olduğunu savundu. Karahasanoğlu, ifade özgürlüğü ve farklı görüşlerin kamuoyunda yer bulması konusunda çifte standart uygulandığını söyledi.

"Asıl sorular yanıtsız kaldı"

Akit yazarı, program sonrasında yapılan tartışmalarda röportajın içeriğinden çok Kılıçdaroğlu'nun televizyona çıkarılmış olmasının eleştirildiğini belirterek, kamuoyunun asıl cevap beklediği soruların geri planda bırakıldığını kaydetti.

Karahasanoğlu, CHP içindeki tartışmalar, rüşvet iddiaları ve bu iddialara ilişkin hukuki süreçlerin neden işletilmediğine yönelik soruların gündemde tutulması gerektiğini ifade etti.

"Gazetecilik sınavı verildi"

Yazısının sonunda Sözcü TV'deki programı değerlendiren Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan gazetecilerin yöneltilen sorulara cevap vermekte zorlandığını belirterek, yaşananların kamuoyu önünde bir gazetecilik sınavına dönüştüğünü yazdı.

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