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Gündem ABD-İran müzakerelerinde ilk tur tamamlandı: 60 gün içinde nihai anlaşma hedefi
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ABD-İran müzakerelerinde ilk tur tamamlandı: 60 gün içinde nihai anlaşma hedefi

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ABD-İran müzakerelerinde ilk tur tamamlandı: 60 gün içinde nihai anlaşma hedefi

ABD ve İran heyetlerinin İsviçre’nin Burgenstock kasabasında yürüttüğü müzakerelerin ilk turu sona erdi. Arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada, görüşmelerin “olumlu ve yapıcı bir atmosferde” gerçekleştirildiği belirtilirken, teknik görüşmelerin ilerletilmesi için yeni bir mekanizma kurulması konusunda cesaret verici ilerleme sağlandığı bildirildi.

İsviçre’nin Burgenstock kasabasında yapılan ve “Luzern Gölü Zirvesi” olarak adlandırılan görüşmelerde, ABD ve İran heyetleri arasında ilk temaslar tamamlandı. Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen süreçte, tarafların müzakerelere siyasi gözetim sağlayacak bir Üst Düzey Komite kurulması konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

Ortak açıklamada, başmüzakerecilerin düzenli olarak bu komiteye rapor sunacağı, nükleer mesele, yaptırımlar, izleme mekanizması ve anlaşmazlık çözüm süreci gibi başlıklarda çalışma gruplarının devreye alınacağı ifade edildi.

60 günlük yol haritası

Açıklamada, Üst Düzey Komite’nin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı belirtildi. Bu çerçevede, daha kapsamlı teknik görüşmelerin önünün açıldığı vurgulandı.

Taraflar arasında, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla doğrudan bir iletişim hattı kurulması da kararlaştırıldı. Söz konusu hattın, kazaların ve iletişim hatalarından kaynaklanabilecek gerilimlerin önüne geçmek için kullanılacağı bildirildi.

Hürmüz Boğazı için iletişim hattı kuruluyor

Ortak açıklamada, “Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçişini sağlamak amacıyla, kazaların ve iletişim hatalarının önlenmesi için taraflar arasında bir iletişim hattı oluşturulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Bu adım, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliği açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Lübnan başlığı da masada

Görüşmelerde yalnızca nükleer mesele ve yaptırımlar değil, Lübnan’daki askeri operasyonların sona erdirilmesine yönelik adımlar da ele alındı.

Açıklamada, tarafların Lübnan Cumhuriyeti ile arabulucuların kolaylaştırıcılığında bir çatışma önleme mekanizması kurulması konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Bu mekanizmanın, Lübnan’daki askeri operasyonların durdurulmasına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Müzakereler hafta boyunca sürecek

Pakistan ve Katar, müzakerelerin hafta boyunca Burgenstock kasabasında devam edeceğini duyurdu. Arabulucu ülkeler, nihai anlaşmaya varılması hedefiyle sürecin yapıcı atmosferde sürmesi için çaba göstereceklerini bildirdi.

Açıklamada, Katar ve Pakistan’ın diplomasiye ve çatışmanın barışçıl çözümüne bağlılıklarından dolayı ABD ve İran’a takdirlerini sunduğu ifade edildi. Arabulucu taraflar ayrıca, devam eden müzakerelere destek veren ülkelere de teşekkür etti.

Bölgesel gerilimde diplomasi kapısı aralandı

ABD-İran hattında son dönemde artan gerilim, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri ve Lübnan sahasındaki askeri hareketlilik dikkate alındığında, İsviçre’de başlayan müzakere süreci bölge açısından kritik önem taşıyor.

İlk turda sağlanan mutabakatlar, nihai anlaşma için henüz yolun başında olunduğunu gösterse de tarafların teknik görüşmeleri sürdürme iradesi, diplomasi kapısının yeniden aralandığı şeklinde yorumlandı.

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