  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa’nın kalesi düşüyor mu! Macaristan’da Peter Magyar eliyle LGBT işgali! Araç başı limit 20 litreye düştü! Rusya'da yakıt sınırlaması uygulanıyor 6 gün sürmesi bekleniyor! O ülke felakete hazırlanıyor İsrail artık Türkiye korkusunu gizlemiyor: Türk ordusunun yapacaklarını hayal bile edemeyiz Pakistan Başbakanı Şerif'ten barış mesajı Kılıçdaroğlu’nun salı kararı belli oldu: Grup yapmayacak, Arınma Meclisini toplayacak Hizbullah’tan Lübnan hükümetine ABD tepkisi! DEM Parti’de Iğdır depremi! 3 başkan yardımcısı görevden alındı Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan “imha edilsin” sözlerine sert tepki Trump'tan dünya siyasetini sarsacak İngiltere bombası! Başbakan Keir Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu!
Dünya "O, harika bir şekilde kazandı" dedi ama… Seçimi Trump kazandı
Dünya

"O, harika bir şekilde kazandı" dedi ama… Seçimi Trump kazandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
"O, harika bir şekilde kazandı" dedi ama… Seçimi Trump kazandı

Venezuela’da Maduro sonrası kukla bir yönetimi başa getiren Trump, Kolombiya’da da aynı tarifeyi uyarladı. Trump, seçim sonuçlarına ilişkin, kendisinin de sağcı adaya destek verdiği belirtilen bir haberi alıntılayarak, "O, harika bir şekilde kazandı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kendisinin de destek verdiği sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazanmasından memnun olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Espriella'nın seçimleri kazanmasını değerlendirdi.

Trump, seçim sonuçlarına ilişkin, kendisinin de sağcı adaya destek verdiği belirtilen bir haberi alıntılayarak, "O, harika bir şekilde kazandı." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı açıklanmıştı.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,91'inin açıldığı ve Vatan Savunucuları Hareketi adayı Espriella'nın yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'nın ise yüzde 48,70 oy aldığı duyurulmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadaki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirtmişti.

Petro, "Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Resmi sonuçlara göre seçimi kazandığı açıklanacak aday, 7 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.

SEÇİM SONUÇLARI NETLEŞTİ

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,91'i açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,30 seviyesinde gerçekleşirken, oy farkı 246 bin 355 olarak kaydedildi.

Seçim sonuçlarını Kolombiya'nın Karayip kenti Barranquilla'da takip eden Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, seçimden zaferle çıktıklarını duyurdu.

PEDRO’DAN İTİRAZ

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise X'teki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır."

Kolombiya ordusundan terör örgütüne ağır darbe! FARC’ın azılı elebaşı 'Marlon' çatışmada öldürüldü!
Kolombiya ordusundan terör örgütüne ağır darbe! FARC’ın azılı elebaşı 'Marlon' çatışmada öldürüldü!

Dünya

Kolombiya ordusundan terör örgütüne ağır darbe! FARC’ın azılı elebaşı 'Marlon' çatışmada öldürüldü!

Trump'ın istediği oldu! Ülkenin yeni lideri belli oldu
Trump'ın istediği oldu! Ülkenin yeni lideri belli oldu

Dünya

Trump'ın istediği oldu! Ülkenin yeni lideri belli oldu

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23