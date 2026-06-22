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Gündem Pasifik'te Narko Operasyonu: En Az 2 Ölü
Gündem

Pasifik'te Narko Operasyonu: En Az 2 Ölü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi hedef aldı. SOUTHCOM, operasyonda en az 2 kişinin öldüğünü, 6 kişi için ise arama-kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 6 erkeği bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı’na bilgi verilmiştir" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan’ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu madde taşıdığını doğruladığı vurgulanarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 6 erkeği bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı’na bilgi verilmiştir" denildi. Operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği aktarıldı.

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