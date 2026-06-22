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Karabük'te heyecanlandıran keşif! 1750 yıldır bozulmamış!

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Karabük'te heyecanlandıran keşif! 1750 yıldır bozulmamış!

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'ndeki kazılarda 1750 yıllık antik küpler ve iskeletler bulundu.

#1
Foto - Karabük'te heyecanlandıran keşif! 1750 yıldır bozulmamış!

Kazılarda, 1750 yıllık pitos mezar ve içerisinde iskelet ile "ölü hediyeleri" (mezar sunuları) bulundu.

#2
Foto - Karabük'te heyecanlandıran keşif! 1750 yıldır bozulmamış!

"PİTOS MEZAR ÖNEMLİ VERİLER SUNUYOR" Prof. Dr. Çelikbaş, kazı çalışmaları sırasında rastladıkları pitos mezarın kendilerine önemli veriler sunduğunu söyledi. Çelikbaş, pitos mezarın içinde bazı buluntuların da ortaya çıkarıldığını belirterek, "İskelet ile ölü hediyeleri olarak 7 kap, kandil, sikke, bıçak ve 2 kemik toka bulundu. Buluntular bizim için önemli fakat mezarın pitos mezar olması daha önemli çünkü bölgede, özellikle Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar yapılan herhangi bir yüzey araştırmasında ya da kazı çalışmasında pitos mezara rastlanmamıştı. Dolayısıyla bu pitos mezar bir ilk olarak da görülebilir." diye konuştu.

#3
Foto - Karabük'te heyecanlandıran keşif! 1750 yıldır bozulmamış!

Pitos mezardan çıkan sikkenin defin tarihiyle ilgili de bilgi verdiğini anlatan Çelikbaş, şöyle devam etti: "Sikke, Roma İmparatoru Probus'a ait. İmparator Probus, milattan sonra 276-282 yıllarında imparatorluk yapmış. Probus sikkesi aslında mezarın da milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına doğru buraya bırakıldığını göstermekte. Bölgenin ölü gömme geleneklerinin anlaşılması için pitos mezar gerçekten bir ilk oldu. Hadrianapolis ve çevresinde de özellikle ölü kültü anlamında ilk defa bir pitos mezarın da böylelikle belgelendiğini söyleyebiliriz."

#4
Foto - Karabük'te heyecanlandıran keşif! 1750 yıldır bozulmamış!

Çelikbaş, mezar sunularına değinerek, "Özellikle kaplara baktığımız zaman Karadeniz'e ait 'Pontic Sigillata’ dediğimiz pişmiş toprak kapların ön planda olduğunu görmekteyiz. Kazımızda bütün alanlardan neredeyse Pontic Sigillata dediğimiz kap türlerine rastlanılmakta." dedi.

#5
Foto - Karabük'te heyecanlandıran keşif! 1750 yıldır bozulmamış!

Eserlerin envanterlik olduğunu dile getiren Çelikbaş, "Ayrıca kemik toka çıkması mezardaki bireyin kadın olabileceğini de bize işaret etmekte. Hadrianapolis ekibi olarak bu eserler üzerinde çalışmalara devam ediyoruz. Eserler Hadrianapolis'teki ölü gömme geleneklerinin aydınlatılmasına önemli katkı verecek niteliğe sahip." ifadelerini kullandı.

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