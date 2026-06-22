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Gündem CHP’de trol depremi: 34 bin trol hesap mercek altında
Gündem

CHP’de trol depremi: 34 bin trol hesap mercek altında

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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CHP’de trol depremi: 34 bin trol hesap mercek altında

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yürüttüğü parti içi çalışmalar kapsamında, Özgür Özel dönemine ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarıyla ilgili kapsamlı inceleme yapıldığını söyledi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Yıldırım, daha önce CHP'de görev yapan Ali Haydar Fırat'ın, önceki döneme ait 34 bin trol hesabın tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 400'ünün FETÖ ile iltisaklı olduğunun belirlendiğini ifade etti.

"Algı operasyonu için kullanıldı"

Yıldırım, söz konusu hesaplar üzerinden parti içinde algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ali Haydar Fırat Bey, önceki döneme ait 34 bin trol hesabın tespit edildiğini, 3 bin 400'ünün FETÖ ile iltisaklı olduğunu belirtti. Genel başkan yardımcılarımız trol hesaplarla ilgili oldukça detaylı bir araştırma içerisindeler. Önümüzdeki günlerde partimiz gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır."

Bu hesapların, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnızlaştırmak ve kamuoyundaki algıyı yönlendirmek amacıyla kullanıldığını öne süren Yıldırım, sosyal medya ağlarının yurt dışından yönetildiğini iddia etti.

"Yabancı ülkelerden yönetiliyor"

Yıldırım, incelemelerde bazı hesapların Güney Amerika, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden faaliyet gösterdiğinin görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Trol hesapların neredeyse tamamı para karşılığı yurt dışında faaliyet yürütüyor. Hesapları gerçek değil. İnceliyorsunuz; Güney Amerika'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan çıkıyor. Utanılacak bir tablo ile karşı karşıyayız."

"İl başkanlıkları fiilen işgal altında"

CHP'de yaşanan görev değişikliklerine de değinen Yıldırım, görevden alınan bazı yöneticilerin il başkanlığı binalarını henüz teslim etmediğini söyledi.

Diğer illerde olduğu gibi Ankara İl Başkanlığı binasının da henüz kendilerine teslim edilmediğini belirten Yıldırım, banka hesapları ve araçların devralındığını ancak bina teslim sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Yıldırım, "İl başkanlıklarımız şu an fiilen işgal altında. Görevden alınan arkadaşlarımızın tüzük gereği yeni atanan isimlere binaları teslim etmesi gerekiyor. Bu hafta içerisinde binanın da boşaltılacağını düşünüyoruz. Polisle il binasına girmeyi düşünmüyoruz" dedi.

Gözler CHP yönetiminin açıklamasında

Sabah Gazetesi'ne yapılan açıklamalarda gündeme getirilen iddiaların ardından gözler CHP yönetiminden gelecek açıklamalara çevrildi. Parti içindeki tartışmaların ve sosyal medya hesaplarına yönelik incelemelerin önümüzdeki günlerde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.

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