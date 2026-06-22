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Yaşam Battaniyenin içinden servet çıktı! Cüzdanları teslim etti, müşterinin sorusu şaşkına çevirdi
Yaşam

Battaniyenin içinden servet çıktı! Cüzdanları teslim etti, müşterinin sorusu şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
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Battaniyenin içinden servet çıktı! Cüzdanları teslim etti, müşterinin sorusu şaşkına çevirdi

Adana’da halı yıkamacı Mehmet Emin Evşin, müşterisinden aldığı battaniyenin içinden çıkan 3 cüzdanda 20 bin lira, 50 avro ve kredi kartları buldu. Para ve kartları sahibine teslim eden Evşin, müşterinin “Poşetim nerede” sorusuyla şaşkınlık yaşadı.

Adana’da yıkamaya götürülen battaniyenin içinden çıkan cüzdanlar, halı yıkamacıyı da müşteriyi de şaşırttı.Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde halı yıkama tesisi işleten Mehmet Emin Evşin, müşterisinden yıkamak için 2 yorgan ile 2 battaniye teslim aldı. Sokakta araç trafiğini engellememek için bölgeden ayrılan Evşin, sonraki müşterinin evine vardığında etiket yapıştırmak için battaniyelerden birini açtı. Battaniyenin içinden 3 cüzdan düştüğünü fark eden Evşin, 20 bin lira, 50 avro ile kredi kartları buldu. Telefonla görüştüğü müşterisinin evine dönen Evşin, para ve kredi kartlarını teslim etti. Kadın müşteri ise cüzdanlarını koyduğu poşetin nerede olduğunu sordu. Evşin, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

 

Yaşananları anlatan Mehmet Emin Evşin, “Cumartesi sabahı müşterimizden 2 yorgan, 2 battaniye aldık. Normalde, kapının önünde müşterinin ismini yazıp, verdiği malzemelere yapıştırıyoruz. O sırada sokakta trafik olduğu için bir sonraki müşterinin adresine gittik. Battaniyeyi açınca içinden 3 cüzdan çıktı. Cüzdanları kontrol ettiğimde 20 bin lira, 50 avro ve kredi kartlarını buldum. Müşteriyi arayıp, durumu bildirdik. Götürüp, teslim ettim” dedi.

 

“Teşekkür etmedi, poşeti sordu”

Başına böyle bir şey gelse, yine aynısını yapacağını belirten Evşin, “İçimde art niyet olsaydı, durumu müşteriye hiç söylemezdim. Çıkan parayı ve kartları teslim ettik. Büyüklerimizden böyle gördük, haram yemeyiz. Çektiğim videoyu da sanal medyada paylaştım. Müşterinin, ‘Poşetim nerede’ demesi gündem oldu. Cüzdanı yere koyduğumda hava rüzgarlı olduğu için poşet uçuyor. Teşekkür etmeden, poşeti sordu” diye konuştu.

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