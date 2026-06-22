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Gündem Arakçi'den ABD müzakereleri açıklaması: "İlk gerçek sınav Lübnan"
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Arakçi'den ABD müzakereleri açıklaması: "İlk gerçek sınav Lübnan"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Arakçi'den ABD müzakereleri açıklaması: "İlk gerçek sınav Lübnan"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında gerçekleştirdiği müzakerelerin ilk turunun ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arakçi, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuk çabalarının Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi yolunda önemli ilerleme sağladığını belirtti.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmeyen arabuluculuğu, Lübnan Savaşı'nı sona erdirme yolunda büyük bir ilerleme sağladı" ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar ve abluka vurgusu

Müzakerelerde yalnızca güvenlik başlıklarının değil ekonomik konuların da ele alındığını belirten Arakçi, bazı önemli adımların atıldığını ifade etti.

Arakçi paylaşımında, "Petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı, abluka sona erdirildi, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı" dedi.

Lübnan için çatışma önleme mekanizması

İranlı Bakan, tarafların Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesi amacıyla bir çatışma önleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata vardığını da hatırlattı.

Arakçi, sürecin başarısının ilk kez Lübnan sahasında test edileceğini belirterek, "İlk gerçek sınav: Lübnan çatışmasızlık mekanizması" değerlendirmesinde bulundu.

Gözler müzakerelerin ikinci turunda

İsviçre'nin Burgenstock kasabasında yürütülen görüşmelerin ilk turunun ardından taraflar, teknik düzeyde çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. ABD ve İran heyetlerinin hafta boyunca devam edecek görüşmelerde nükleer dosya, yaptırımlar, Hürmüz Boğazı güvenliği ve bölgesel kriz başlıklarını ele alması bekleniyor.

Arakçi'nin açıklamaları, müzakerelerin yalnızca ABD-İran ilişkileriyle sınırlı kalmayıp Lübnan başta olmak üzere bölgesel dosyaları da kapsadığını ortaya koydu.

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