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Dünya Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı
Dünya

Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 03:17:00 -
Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Lohensk ve Donetsk sözde cuımhuriyetlerinin bağımsızlığını kabul ettiğini açıklamıştı.

Gelişmelerin ardından BMGK acil toplanmış ve ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklamalar gelmişti.

Bölgedeki gerilimler sonrası Zelenskiy, bugün sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Yedek askerler için kararname imzalandı

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı ulusa sesleniş videosunda, halihazırda bir seferberliğe gerek olmadığını aktardı.

Orduya takviye yapmak gerektiğini belirten Zelenskiy, bu nedenle özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını ifade etti.

Ukrayna'da Kasım 2021'de onaylanan yasa, "özel dönemlerde" seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlıyor.

Ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerinin tanınması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin’in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.

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