  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna ve Rusya'dan flaş 'Türkiye' kararı!
Dünya

Ukrayna ve Rusya'dan flaş 'Türkiye' kararı!

Son dakika gelen bilgiye göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki yüz yüze görüşmelerin tarihi belli oldu. Müzakerelerin bir sonraki turu 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 19:20:00 -
Ukrayna ve Rusya'dan flaş 'Türkiye' kararı!

Açıklamayı Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisinin Meclis grup başkanı ve müzakere heyeti üyesi David Arahamia yaptı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki yüz yüze görüşmelerin bir sonraki turu 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacak.

Rusya'dan da açıklama geldi

Rusya müzakere heyeti başkanı Medinskiy de görüşmelerin Türkiye'de yapılacağını doğruladı. Medinskiy, "Bugün, Ukrayna ile video konferans yoluyla yeni bir müzakere turu yapıldı . Sonuç olarak 29-30 Mart tarihlerinde yüz yüze görüşme kararı alındı. Görüşme Türkiye'de olacak." dedi.

Kaynak: Haber Global

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay