Ukrayna ülkesi İran’a 50 yıllık süreyle yaptırım uygulama kararı alacağız diyerek duyurdu! Yeni bir gelişme
Ukrayna parlamentosu (Verkhovna Rada) İran'a 50 yıllık süreyle ekonomik ve diğer yaptırımların uygulanmasına ilişkin kararı onayladı. Ukranya'dan İran'a flaş yaptırım alma kararı aldı. Tam 50 yıl!
Ukrayna parlamentosu, İran’a 50 yıllık süreyle ekonomik ve diğer yaptırımların uygulanmasına ilişkin kararı onayladı.
Parlamentonun internet sitesinde yapılan açıklamada, parlamentodaki oturumda 10 yasa, 3 yasa tasarısı ve 5 kararın kabul edildiği belirtildi.
Açıklamada, onaylanan kararlar arasında İran’a yönelik yaptırımların uygulanmasını öngören kararın da yer aldığı aktarıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran’a ekonomik ve diğer yaptırımların uygulanmasına ilişkin karar taslağını parlamentoya sunmuştu.
Karar taslağına göre, İran’a yaptırımlar 50 yıllık süreyle uygulanırken, kısıtlayıcı önlemler arasında İran ile ticari operasyonların tamamen yasaklanması, İran’ın Ukrayna toprakları üzerinden kaynak geçişinin, uçuşlarının ve taşımacılığının durdurulması yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Karar taslağı ayrıca İran vatandaşlarına teknoloji, fikri mülkiyet haklarının verilmesinin yasaklanmasını ve İran’a yatırımların yasaklanmasını öngörüyor.
Ukrayna, İran’ı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta "Moskova’ya kasıtlı olarak silah sağlamakla" suçluyor.
İlginizi çekebilir→ Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı orada olacak! NATO'dan dev tatbikat: BAE, Japonya, Almanya, Amerika, Yunanistan... → TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir→ TRT1'de herkesi şaşırtan final kararı: Yürek Çıkmazı ekranlara veda ediyor! Dikkat çeken iddia, işaret ettiler → TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir→ Bankada, yastık altında altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten çok ama çok önemli uyarı: Konut alacaklara peşinat uyarısı, olay tahmini → TIKLAYINIZ