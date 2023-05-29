TRT1'de herkesi şaşırtan final kararı: Yürek Çıkmazı ekranlara veda ediyor! Dikkat çeken iddia, işaret ettiler

Şuana kadar 25 bölümü yayınlanan Gold filim imzalı Yürek Çıkmazı 2. sezon çekilmeyeceği iddiası ortaya atıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın, haberine göre: Bahadır İnce'nin yönettiği dizinin 28. bölümde bitmesine kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle 30 Mayıs Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Peki yeni bölümde Yılmaz ne yapacak?

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 30 Mayıs Salı günü yirmi altıncı bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Yürek Çıkmazı’nın yeni bölümünde neler olacak:

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Yılmaz Kader’i öldürmek üzereyken Halil son anda yetişerek Kader’in hayatını kurtarmıştır. Ancak bu esnada kendinden geçen Yılmaz hiçbir şey hatırlamamaktadır. Polis, Kader’i öldürmekten Yılmaz’ı göz altına alır. Halil’in amacı Yılmaz’ı işlemediği bir cinayetten dolayı hapse attırmak değildir. Solmaz ve Cennet’e yaptıklarını itiraf etmesi karşılığında Kader’in yaşadığını ortaya çıkaracaktır. Böylece adalet sağlanacak, Yılmaz sadece işlediği suçların cezasını çekecektir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Yılmaz’ın Kader cinayetinden hiçbir koşulda sıyrılamayacağını kabul etmesi gereklidir. Caner’in Yılmaz’ın avukatlığını üstlenip onu kurtaracak delillere sahip olduğunu söylemesi Halil ve Zeynep’in amaçlarına ulaşmasını zorlaştıracaktır.

Caner tek bir şey karşılığında elindeki kanıtı mahkemeye sunacağını söyler Yılmaz’a; Salkım Göreli’nin kim olduğunu söyleyecektir. Halil en büyük takıntısı olmuştur Caner’in. Onun Dündar’a Salkım’ı vermiş olmasına inanmak istemez. Bir açığını arar sürekli. Yılmaz ise Caner’e yalan söylemiştir aslında, Salkım kim en ufak bir fikri bile yoktur. Feride ziyaretine geldiğinde ona durumunu anlatır Yılmaz. Halil’le yakınlaşıp Salkım’ın kim olduğunu öğrenmesini ister; böyle bir şey var mı yok mu onu dahi bilmez, ama şansını deneyecektir. Feride yine her zamanki gibi babasının isteği karşısında boyun eğer. Ancak babasına yardım etmek için girdiği bu yol, babasına karşı değişiminin de ilk adımlarını oluşturacaktır.

Diğer taraftan Saba ise çok tehlikeli bir oyuna girişir. Babasının, Leyla yengesinin ölüm emrini verdiği ve suçu Ali Fuat’ın üstüne yıktığı görüntüyü Halil’e verecektir. Ama karşılığında Halil’den yapmasını isteyeceği şey çok tehlikelidir.

Yürek Çıkmazı, yirmi altıncı bölümüyle 30 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…

Yürek Çıkmazı 26. Bölüm 1. Fragman yayınlandı!