  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna, tahliye sayısını açıkladı
Dünya

Ukrayna, tahliye sayısını açıkladı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 554 Mariupol ve Gülaypole sakininin tahliye edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 00:36:00 -
Ukrayna, tahliye sayısını açıkladı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 554 Mariupol ve Gülaypole sakininin tahliye edildiğini bildirdi.

Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci için 9 tahliye koridorundan 7'sinin kullanıldığını söyledi.

Mariupol şehrinden şahsi araçlarla 2 bin 912 kişinin Zaporijya şehrine ulaştığını belirten Vereşçuk, "Kiev Bölgesi'nden 919, Gülaypole şehrinden 51, Rubejnoye, Lisiçansk, Severodonetsk, Kremennaya şehirlerinden de 672 kişiyi tahliye ettik. Bu şehirlere 60 ton insani yardımı ulaştırdık." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay