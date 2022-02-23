Ukrayna sınırında yeni bir çatlak daha: Belarus'ta askeri hareketlilik!

Haftalardır Rus kuvvetlerinin birikimini izleyen Maxar Technologies tarafından yayınlanan görüntüler tedirginliğe sebep oldu.

Maxar yaptığı açıklamada, görüntülerde Rusya'nın batısındaki Ukrayna sınırına yakın bir askeri garnizona yeni bir sahra hastanesinin eklendiğini gösterdiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ayrılıkçı bölgelerin Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasının ardından, Rusya'nın doğu Ukrayna ile barışı korumalarına diar emrini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden Salı günü yaptırım uygulayarak yanıt verdi ve Moskova'nın askeri hamlelerini "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Maxar'a göre, tankları, topçuları ve diğer ağır teçhizatı taşımak için kullanılan ağır teçhizat taşıyıcıları, Batı Rusya'daki Ukrayna sınırı yakınında konuşlandırdığı görüldü.