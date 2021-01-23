Ukrayna şimdi de Türkiye'den bu teknolojik ürünü istiyor

14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşma gereği ortak olarak üretilmesi planlanan korvetler ile ilgili olarak ayrıntılar belirginleşiyor. 14 Aralık 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz’ün de aralarında bulunduğu üst düzey heyet Ukrayna’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin sonucunda, Ukrayna Donanması için MİLGEM Ada Sınıfı Korvet ve Bayraktar TB2 SİHA tedarikine ilişkin sözleşmeler imzalandı.

4 korvetin ilki Türkiye’de; kalan 3 korvet ise Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki PJSC Nikolaev Shipyard Ocean Tersanesi’nde inşa edilecek.

Ukrayna’nın Başbakan Yardımcısı Oleg Urusky ise inşa edilecek olan korvetlerin türbin sistemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın Başbakan Yardımcısı Oleg Urusky’nin açıklamasında, “Korvetler için tahrik sistemi konusu çok önemlidir, bakanlığın tutumu, kesinlikle Zorya – Mashproekt tarafından üretilen gaz türbini sistemlerinin olması gerektiğidir”, ifadesine yer verdi.

Türk Donanması ve Pakistan Donanması için inşa edilmiş olan ADA Sınıfı Korvetler, ABD merkezli GE Marine şirketi tarafından üretilen LM2500 gaz türbinini kullanmaktadır.

MİLGEM projesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli projelerinden biri olan Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) Projesi kapsamında, SSM (Savunma Sanayii Müsteşarlığı) ile STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş.) arasında;

• 2006 yılında, “Prototip Gemi Dizayn Hizmetleri ve Platform İnşa ve Donatım Malzeme ve Hizmetlerinin Tedarik Sözleşmesi” imzalanmış,

• 2007 yılında, Prototip Gemi için ihtiyaç duyulan İkinci ve Üçüncü paket dizayn, inşa ve donatım malzeme ve hizmetlerini de kapsayacak şekilde sözleşme revize edilmiş,

• 2009 yılında, MİLGEM Dizayn Hizmetleri ve Platform İnşa ve Donatım Malzeme ve Hizmetlerinin Tedarik Sözleşmesi revize edilerek, MİLGEM Projesinin ikinci gemisini de kapsayacak şekilde yeniden imzalanmıştır.

ADA Sınıfının ilk gemisi TCG Heybeliada Korveti

MİLGEM Projesinde bugün gelinen durum itibarı ile gemi inşa ve donatımında kullanılan malzeme, cihaz ve sistemler değer olarak %70 oranında yerli sanayi imkânları ile karşılanmıştır, bu oran kalem bazında %80 dolaylarındadır. Küçük boyutlu alımlar için 212 firma ile çalışmalar yürütülmüş, hizmet ve materyal tedariki konusunda özel sektör sanayicisi ile toplam 75 firma ile ana sözleşme yapılmış ve yaklaşık 9200 kalem malzeme tedarik edilmiştir.

Bu proje ile Türkiye ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştirilmiş olup, böylelikle gemi dizaynı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılık azaltılmış ve askeri tersaneler ile özel sektördeki gemi tasarım, inşa imkanları ve kabiliyetlerinin entegrasyonu suretiyle, özel sektörün harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı ile donatılması sağlanmıştır.

Türkiye, MİLGEM Projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri için dört adet Ada sınıfı korvet üretmiş olmasının yanısıra Pakistan’a dört adet MİLGEM savaş gemisinin ihracatına ve projenin ikinci fazı için İstif sınıfı fırkateynlerin üretimine devam ediyor.

Teknik özellikler

MİLGEM kapsamında başlatılan projedeki ADA sınıfı korvetlerin boyutları; 99 metre boy, 14.40 metre genişlik olarak sıralanıyor. 3.59 metre su çekimi ve 2000 ton deplasman ağırlığı mevcuttur. Silah yükü olarak;

8 adet Harpoon Blok II Gemisavar Füze,

1 adet 76 mm Oto Melara top,

1 adet 21 füzelik RAM PDMS,

2 adet 324 mm ikiz tüplü torpido sistemi,

2 adet 12.7 mm ASELSAN STAMP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi,

1 adet S-70B Seahawk donanma helikopteri barındırmaktadır.

2 adet MTU 16V595TE90 dizel ve 1 adet LM2500 gaz türbini ana makineye sahip CODAG (Kombine Dizel ve Gaz) tipi tahrik sistemlerinde 2 adet Escher-Wyss CPP sevk sistemi mevcuttur. 29+ deniz mili azami hız ve 15 deniz mili ekonomik hıza ulaşılabilmektedir.

Kaynak: Defence Türk