Ukrayna savaşı son durum ne? Ukrayna başkenti Kiev düştü mü? Rusya-Ukrayna savaşı son dakika gelişmeleri!

Rusya-Ukrayna savaşı ölü ve yaral sayısı nedir? Rusya-Ukrayna arasındaki girilim, Rusya'nın Donbas bölgesinin bağımsızlığını tanıması ile zirve yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a "özel askeri operasyon" başlattıklarını açıkladı. Putin, "Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak. Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil dese de Rus askerleri asker, sivil ayrımı yapmadan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ilerliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı son dakika gelişmeleri!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. günü. Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Lviv ve Kiev'de de yine siren sesleri duyuldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan korkmadıklarını ve yalnız bırakıldıklarını belirterek," Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO'ya almak istemiyor, güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar. Devletimizin müdafaasında tek başımıza kalıyoruz" dedi.

Zelenski," Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı. Hepsine Ukrayna kahramanı unvanı verilecek" dedi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev'e doğru hareket ettiğini bildirdi.

Ukrayna ordusu, Kiev'deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tutuyor

Ukrayna ordusunun, Rus askeri birliklerinin ele geçirmeye çalıştığı Kiev'deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tuttuğu bildirildi.

Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu. Ukrayna halkı kaçabilen başkent Kiev'i terk ediyor. Kaçamayan ise sığınaklara sığınmış durumda.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise, Rusya'ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, yaptığı açıklamada, Rus askerlerin Çernobil Nükleer santralini ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiyİ Twitter'dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtmişti.

Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı. Rus saldırısına Ukrayna askerlerinin aynı şiddette karşılık verdiği öğrenildi. Rus ordusu, kentin üzerine roketler yağdırarak Sumi kentine kara operasyonlarına başladı. Kent sokaklarında çatışan Rus ve Ukraynalı askerler, birbirine aralıksız ateş açtı.

Rusya'nın ne kadar kayıpları oldu?

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar'ın verdiği son bilgilere göre, savaşın ikinci gününde saat 03:00 itibariyle Rusya'nın tahmini kayıpları; 7 adet uçak, 6 adet helikopter, 30'dan fazla tank, 130 adet BBM, Rus askeri kaybı ise yaklaşık 800 kişi olarak verildi.