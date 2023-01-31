  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna savaş uçağı ve tank istedi! 'Tüm Avrupa'yı koruyacağız'
Dünya

Ukrayna savaş uçağı ve tank istedi! 'Tüm Avrupa'yı koruyacağız'

Rusya'ya karşı savunma savaşı veren Ukrayna'nın eclis Başkanı Ruslan Stefanchuk Avrupa'yı koruduklarını belirterek, Fransa'dan savaş uçağı ve tank istedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 20:35:00 -
Ukrayna savaş uçağı ve tank istedi! 'Tüm Avrupa'yı koruyacağız'

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Fransa'dan Leclerc tipi tanklar ve Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istedi.

Fransa ziyareti kapsamında Paris'te Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap eden Stefanchuk, Ukrayna-Rusya savaşının neredeyse bir yılı geride bıraktığını söyledi.

Stefanchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı elindeki tüm silahları kullandığını, Ukrayna'daki altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini vurguladı.

Fransa'nın Ukrayna'ya askeri alan da dahil yardımlar yaptığını hatırlatan Stefanchuk, Ukrayna'yı karada güçlendirecek Fransız Leclerc tanklarını ve aynı zamanda Ukrayna'nın semalarını koruyacak Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istediklerini dile getirdi.

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, "Bize uçakları verin, bize zaferimizin kanatlarını verin. Bu kanatlarla, Ukrayna'mızı ve tüm Avrupa'yı koruyacağız." diye konuştu.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Fransız meclisinden bir delegasyonla birkaç ay önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini aktardı.

Braun-Pivet, 30 Kasım 2022'de Ulusal Meclis'in Ukrayna'ya desteğe ilişkin kararı kabul ettiğini hatırlatarak, "Ukrayna bu savaşı kazanmalı ve toprak bütünlüğünü ve barışı yeniden kazanmalı." dedi.

Fransa ve Ukrayna meclislerinin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) adaylığını hazırlamasına faydalı ortak anlaşma protokolü imzaladığını belirten Braun-Pivet, Ukrayna'nın AB ailesinin bir parçası ve kaderinin de AB'de olduğunu vurguladı.

Ukrayna kanalından
Ukrayna kanalından "Bayraktar Efsane Kanatlar" belgeseli

Teknoloji

Ukrayna kanalından "Bayraktar Efsane Kanatlar" belgeseli

Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya'dan flaş yeni açıklama: Ukrayna kasten hastaneyi vurdu, ölü ve yaralılar var
Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya'dan flaş yeni açıklama: Ukrayna kasten hastaneyi vurdu, ölü ve yaralılar var

Dünya

Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya'dan flaş yeni açıklama: Ukrayna kasten hastaneyi vurdu, ölü ve yaralılar var

Tank komedisi! Ukrayna'ya göndereceklerdi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
Tank komedisi! Ukrayna'ya göndereceklerdi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Dünya

Tank komedisi! Ukrayna'ya göndereceklerdi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

İran, Ukraynalı diplomatı bakanlığa çağırdı
İran, Ukraynalı diplomatı bakanlığa çağırdı

Dünya

İran, Ukraynalı diplomatı bakanlığa çağırdı

Macron, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesine sıcak bakıyor
Macron, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesine sıcak bakıyor

Dünya

Macron, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesine sıcak bakıyor

ABD, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek mi? Biden cevapladı
ABD, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek mi? Biden cevapladı

Dünya

ABD, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek mi? Biden cevapladı

Fransa'dan Ukrayna'ya kritik askeri yardım
Fransa'dan Ukrayna'ya kritik askeri yardım

Dünya

Fransa'dan Ukrayna'ya kritik askeri yardım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23