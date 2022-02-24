Ukrayna, Rusya'ya karşılık verdi mi, verecek mi? Ukrayna son dakika haberleri:
Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rus askerlerinin Donbas’a girmesiyle birlikte Ukrayna’nın pek çok bölgesinden patlama sesleri gelirken, ABD ve BM’den çok sert açıklamalar da gelmeye başladı. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlaması ile Ukrayna’nın karşılık verip vermeyeceği merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya askerlerine karşılık verip vermeyeceklerini açıkladı.
Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.
Ukrayna, Rusya'ya karşılık verdi mi, verecek mi?
Rusya - Ukrayna geriliminde beklenen son dakika haberi geldi Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna lideri Zelenskiy saldırının başlamasının ardından yaptığı açıklamada ‘Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız’ ifadelerini kullandı.
Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı. Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi. Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Öte yanda, ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.