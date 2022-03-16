  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna, Rusya'nın kayıplarını açıkladı
Dünya

Ukrayna, Rusya'nın kayıplarını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 06:09:00 -
Ukrayna, Rusya'nın kayıplarını açıkladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rus ordusu birimlirinin yüzde 40'ı yok edildi"

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay