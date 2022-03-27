  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna, Rusya'nın 32 günlük kaybını açıkladı
Dünya

Ukrayna, Rusya'nın 32 günlük kaybını açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-27 Mart arasındaki askeri personel ve teknik araç kayıplarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 13:36:00 -
Ukrayna, Rusya'nın 32 günlük kaybını açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta iki ülke ordusu da askeri personel ve teknik araç kaybı vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 24 Şubat-27 Mart tarihleri arasında 16 bin 600 askeri personel kaybettiğini ve Ukrayna ordusu tarafından 582 tank, bin 664 askeri zırhlı araç, 294 top atış sistemi, 93 çok namlulu roketatar, 52 hava savunma sistemi, 121 savaş uçağı, 127 helikopter, 56 insansız hava aracı, bin 144 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel askeri ekipman ve 4 operasyonel taktik füze sisteminin imha edildiğini duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay