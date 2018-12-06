Ukrayna Rusya sınırına asker yığıyor!

Twitter hesabından açıklama yapan Poroşenko, "Saldırganın eylemlerine verilecek uygun yanıtın önemli bir unsuru, şahsım tarafımdan onaylanan devletin savunma güçlerinin kullanımına ilişkin stratejik plana uygun olarak birliklerin artırılmasıdır. Bu süreç kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri, savunma imkan ve kabiliyetlerimizin artırılması için sınır hattımızdaki tehlikeli bölgelere konuşlandırılıyor" dedi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait üç gemi Rusya sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle alıkonulmuş, gemilerdeki mürettebat tutuklanmıştı. İki ülke arasında gerilimi tırmandıran olay sonrası Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmişti.