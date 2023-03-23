Ukrayna-Rusya savaşından etkilenen, aylardır maaş alamayan Rus askerleri isyanda! Rus yetkili duyurdu!

Dokuz yıldır Ukrayna topraklarında sürdürdüğü savaşı 24 Şubat 2022 tarihinde topyekun bir işgal girişimi haline getiren işgalci Rusya, Ukrayna ordusunun direnişi karşısında ağır yenilgiler aldı. Karada ve havada ağır yenilgi alan Rus ordusunda yaşanan motivasyon düşüklüğü her geçen gün kendisini göstermeye devam ediyor.

Rusya'da askere alınan ve sözleşmeli askerlere taahhüt edilen maaş, ödenek ve sosyal yardımlar ödenmiyor. 2023 Mart ayı başından bu yana Rusya'nın 52 bölgesinde ve işgal altındaki Kırım'da bulunan askerlerin maaşları, 2023 yılının mart ayında ise maaşlar ya ertelendi ya da hiç ödenmedi. Askerler, sözleşmelerinde bulunan 195 bin ruble yerine çok daha düşük meblağlar aldı.

KASIM AYINDAN BERİ SORUNLAR YAŞANIYOR

qha'a da yer alan haberde: Rus askerleri ve onların akrabaları, ödemelerle ilgili ciddi sorunların ocak ayında başladığını ancak Kasım 2022'den bu yana maaşların, ödeneklerin ve sosyal yardımların ödenmediğini ifade etti.

Hem Rus ordusunun mensupları hem de gönüllü ve sözleşmeli askerlerin bu sorunla karşı karşıya olduğu bildirildi. Ruslar, sosyal medya hesaplarında konuya ilişkin yüzlerce gönderi paylaştı.