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Dünya Savaşın başlaması an meselesi! Ukrayna hava sahası...
Dünya

Savaşın başlaması an meselesi! Ukrayna hava sahası...

Rusya'nın olası saldırısı nedeniyle Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 09:10:00 - 2022-02-12 09:11:27
Savaşın başlaması an meselesi! Ukrayna hava sahası...

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim, Batılı ülkelerden gelen son açıklamalarla daha da artarken, Rusya tarafından bu açıklamaları tamamen "kasıtlı bir karşı propaganda" olarak yorumlayan tepkiler geldi.

Hava sahası trafiğe kapatıldı

Bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna da olası Rus saldırılarına karşı hava sahasını sivil uçuşlara kapattı.

Kırım Tatarı Gülsüm Halilova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın hava sahasının sivil uçuşlardan arındığı güncel haritayı paylaştı:

"Rusya'nın saldırı ihtimali nedeniyle, Ukrayna hava sahası sivil uçaklardan arındırıldı."

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