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Dünya Ukrayna-Rusya krizi TV'ye sıçradı! Yumruklar konuştu
Dünya

Ukrayna-Rusya krizi TV'ye sıçradı! Yumruklar konuştu

Batı-Rusya krizinde sahanın tansiyonu, Ukrayna'da bir televizyonun tartışma programına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 17:07:00 -

Rusya ve Ukrayna arasında giderek tırmanan gerilim, Ukrayna'da televizyonda yayınlanan tartışma programına da yansıdı.

Ukrayna’da bir TV programında Rus yanlısı milletvekili Nestor Şufriç ve Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov tekme tokat kavga etti.

Bir kanaldaki "İfade Özgürlüğü" adlı siyasi programda gazeteci Yuriy Butusov ile Yaşam İçin Muhalefet Platformu Partisi Milletvekili Nestor Şufriç arasında sözlü tartışma başladı.

Butusov, milletvekili Şufriç’in Rusya yanlısı olduğunu ve mensubu olduğu muhalefet partisinden bazı milletvekillerinin 16 Şubat’ta Rusya’nın saldırma ihtimali üzerine ülkeyi terk ederek kendilerini garantiye alma çabalarını `hainlik` olarak değerlendirdi ve ortam iyice gerildi.

Bir anda ayağa kalkarak milletvekili Şufriç’in yanına gelen Butusov, milletvekiline tokat attı. Vekil de aynı şekilde karşılık verince stüdyo bir anda ringe döndü.

Şufriç ve Butusov kavgayı yerde sürdürürken, konuklar araya girdi. Kavganın ardından Şufriç, Butusov için “kız gibi kavga ediyor” ifadesini kullandı.

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