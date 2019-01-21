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Ukrayna-Rusya arasında yeni kriz: Devreye giriyor

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krize bir yenisi daha eklendi. İki ülke arasında artık “biyometrik vize rejimi” uygulamasına geçilecek.

21 Ocak 2019 Pazartesi 01:43
Ukrayna-Rusya arasında yeni kriz: Devreye giriyor

Ukrayna ve Rusya arasında “biyometrik vize rejimi” uygulamasına geçiliyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz devam ediyor. Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesi ve Ukrayna’daki ayrılıkçılara destek vermesi sebebiyle Rus vatandaşlarını ülkeye kabul etmeyen Ukrayna hükumeti yeni bir uygulamaya hazırlanıyor.

"Vize rejimi artık olmayacak"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, düzenlediği basın toplantısında “Rusya’yla aramızda normal vize rejimi artık olmayacak. Vize konusuna dair bir karar alınacaksa, tek seçenek biyometrik vize rejimi” dedi. Bakanlığın karar üzerinde çalışmalara başladığını duyuran Klimkin, “Bu sistemin resmen devreye girmesi için de tabi ki siyasi karara ihtiyaç var” diyerek, Meclisin kesin kararı vereceğini açıkladı.

Biyometrik vize için gerekli altyapının olmaması sebebiyle uygulamanın hayata geçmesinin yakın zamanda olması beklenmiyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 01:43
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