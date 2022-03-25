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Dünya Ukrayna-Rusya arasında ilk esir takası böyle gerçekleşti!
Dünya

Ukrayna-Rusya arasında ilk esir takası böyle gerçekleşti!

Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir asker değişimini gerçekleştirdikleri duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 11:25:00 -
Ukrayna-Rusya arasında ilk esir takası böyle gerçekleşti!

Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir asker değişimini gerçekleştirdikleri duyurdu.

Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini açıkladı.

Ayrı bir takas da denizde oldu. Odesa açıklarında batan bir gemiden kurtarılan 11 Rus sivil denizci ile Karadeniz'deki Yılan Adası'nın kontrolünü sağlamak isterken Rusların esir aldığı gemideki 19 Ukraynalı denizci takas edildi.

Geminin kendisi Türkiye'deki bir liman üzerinden Ukrayna'ya iade edildi.

Bu haftanın başlarında Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus ordusu tarafından ele geçirilen Melitopol belediye başkanı için dokuz Rus mahkumu takas ettiklerini duyurdu.

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