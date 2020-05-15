  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni takvim belli oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'

Veda Haccı Hutbeleri sergisi dijital olarak sunuldu
için kalan
Ekonomi

Ukrayna, Rus sosyal medya sitelerine yönelik yasağı uzattı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:16:44 -
Ukrayna, Rus sosyal medya sitelerine yönelik yasağı uzattı

MOSKOVA (AA) – Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus internet şirketleri ve sosyal medya sitelerine yönelik yasağı uzatan kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Rus sosyal medya siteleri VKontatke, Odnoklassniki ve arama motoru Yandex’in ülkede faaliyet göstermesine yönelik yasak 3 yıl uzatıldı.

Rus internet şirketleri Mail.ru ve Kaspersky de yaptırımların uygulandığı şirketler arasında yer alıyor.

Ukrayna’da Rus internet şirketleri ve sosyal medya sitelerine yönelik yasak Mayıs 2017’de uygulanmaya başlamıştı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı