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Gündem Skandal sözleri yurtdışından sarfetmiş… Lanetli paylaşıma savcılıktan soruşturma
Gündem

Skandal sözleri yurtdışından sarfetmiş… Lanetli paylaşıma savcılıktan soruşturma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa’yı lanetleyen, Şanlıurfalı erkek ve kadınlara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan şahıs hakkında resen soruşturma başlattı.

Öğretmen olduğu iddia edilen bir kadın sosyal medya hesabından Şanlıurfalı kadın ve erkeklere yönelik yaptığı açıklamalar tepki topladı. Sosyal medyada gündem olan videoya milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlardan peş peşe tepkiler geldi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gelen tepkilerin ardından konu adli makamlara taşındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadelerle ilgili kadın hakkında ressen soruşturma başlattı.Savcılıktan yapılan açıklamada, “Sosyal medyada Şanlıurfa ili ve Şanlıurfalılar hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanan şüpheli kadın hakkında TCK 216. Maddesi uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Yapılan ilk incelemede yurtdışında yaşadığı tespit edilen şüphelinin güncel ikametinin kesin olarak tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

PAYLAŞIMLAR İNCELEMEYE ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya hesabındaki paylaşımların içeriğinin ve kullanılan ifadelerin inceleneceği öğrenildi.

BİR ÖĞRETMEN BUNLARI DER Mİ?

Öğretmen olduğu iddia edilen kadın skandal açıklamasında, “Evet arkadaşlar, Urfa kesinlikle peygamberler şehri değil, lanetli bir şehir. Ben bu videoyu tüm kız kardeşlerim için yapıyorum. Urfa'da yaşayan her kız kardeşim için bu videoyu çekiyorum. Bunu dünyaya duyurmak istiyorum. Urfa'daki erkekler lanetli erkekler. Urfa'daki anneler lanetli anneler. Bunların zihniyeti bozuk. Bunların zihniyeti kötü. Kız çocuklarını her türlü kullanan, onları köle gibi evde sadece çalıştırmak için doğuran, onları her türlü istismar eden bir zihniyet ve ben bunu her yerde duyuracağım. Urfa böyle. Siz de bunu böyle bilin arkadaşlar ve her yerde "Urfa böyleymiş." deyin. Hak ediyorlar çünkü” ifadelerini kullanmıştı.

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