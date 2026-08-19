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Ekonomi Bakan Şimşek iş gücü verilerini duyurdu: İstihdamı destekleyen politikalar meyvesini veriyor
Ekonomi

Bakan Şimşek iş gücü verilerini duyurdu: İstihdamı destekleyen politikalar meyvesini veriyor

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Bakan Şimşek iş gücü verilerini duyurdu: İstihdamı destekleyen politikalar meyvesini veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İstihdamı destekleyen politikalar meyvesini veriyor. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci çeyreğinde tarım hariç sektörlerde son bir yılda ortalama kayıt dışı istihdam oranının yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyrettiğini belirterek, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğine ve istihdamın çeyreklik bazda 155 bin kişi arttığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz."

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