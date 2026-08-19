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Gündem DEM’li isim Kuytulculara da sahip çıktı! Gergerlioğlu her daim şerrin arkasında
Gündem

DEM’li isim Kuytulculara da sahip çıktı! Gergerlioğlu her daim şerrin arkasında

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DEM’li isim Kuytulculara da sahip çıktı! Gergerlioğlu her daim şerrin arkasında

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde 252 vatandaşımızı şehit edenlerin "sivil imamı" Kemal Batmaz’ı aklamak için sosyal medyada algı peşinde koşan, KHK’lıların ve YPG-PKK’lı teröristlerin arkasında duran DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu şimdi de Kuytulcuların avukatlığına soyundu.

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik olarak Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini hatırlatan Gergerlioğlu, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonu eleştirdi.

Operasyonda hukuksuz ve prosedüre aykırı gözaltılar yapıldığını ileri süren Gergerlioğlu, "Bu kime yapılırsa yapılsın karşı çıkarız" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

HAİNLER KEFERELER GAVURLAR BİTTİNİZ BİTİKSİNİZ SONUNUZ GELDİ

Bu kafanın kuytuldan kurişten farkı yoktur, Müslüman uyan ve kendine gel

tek

ger ger gerile gerile gerger
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