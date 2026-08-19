O rezil başkan bakın AK Parti’den ne istemiş! 1.5 yıl kapımızı çaldı net şekilde reddettik!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan önceki gün Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Asuman Şen'i makamında ziyaret ederek, başarı diledi. Şen ile bir süre görüşen İnan, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçti. Burada gazetecilere açıklama yapan İnan, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Menderes Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle demokratik bir seçim gerçekleştirildiğini ifade eden İnan, seçim sonucunda belediye başkan vekilliğine seçilen Asuman Şen'i tebrik etti.

Eyyüp Kadir İnan, Menderes'in 7,5 yıl önce AK Parti belediyeciliğiyle tanıştığını ve bu dönemde önemli yatırımlara kavuştuğunu vurgulayarak, "Fakat 7,5 senelik sürecin sonunda Sayın Özgür Özel ve arkadaşları burada bir tercihte bulundular ve bir belediye başkan adayı gösterdiler. Sonrasında ortaya çıkan süreçler hem Mendereslilerin hem de İzmirli hemşehrilerimizin malumu. Menderes'e zarar veren ve gerçekten de belediyecilik namına gerçekten de çok kötü işlere bulaştıkları bir süreç yaşandı" dedi.

AK PARTİ’YE KATILMAK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Belediye başkanlarının AK Parti'ye katılım sürecinde titiz davrandıklarını, bunu her fırsatta dile getirdiklerini aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Bakın o örneklerden bir tanesi de Menderes. Menderes Belediye Başkanı, yaklaşık 1,5 senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı göstermiştir. Partimizin yetkili kurulları, bu talebe olumsuz cevap vermiştir ve kesinlikle reddetmiştir. Menderes örneğinde olduğu gibi biz ne kadar seçici davrandığımızı, ne kadar da seçkin davrandığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Biz milletimize duymuş olduğumuz sorumlulukla hareket ediyoruz. Fakat Sayın Özgür Özel ve yakın çevresinin buraya bu belediye başkan adayını aday gösterirken adeta 'İçişleri Bakanlığı bile yapar.' sözlerini hatırlatmak istiyorum. Çünkü Mendereslilere ve İzmir'e çok büyük bir özür borçları var. Utanmadan, sıkılmadan burada özür dilemek yerine aday çıkartmayı tercih ettiler ve Mendereslilerden özür dilemediler. Siyasette en önemli şey, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu en büyük ilkelerden bir tanesi 'siyasetin imanı ahlaktır' ilkesi. Biz bu ilkeye bağlı kalarak milletimize hizmet etmeye bu zamana kadar devam ettik. Bu saatten sonra da büyük kararlılıkla bu yolda devam edeceğiz."

İZMİR’İN TÜM SORUNLARINI ÇÖZEBİLİRİZ

İnan, Menderes'te yeni ve güçlü bir dönemin başladığını belirterek, seçimin kazananlarının Menderes ile ilçenin tüm mahallelerinde yaşayan çocuklar, kadınlar ve esnaf olduğunu dile getirdi.

İzmir'in 25 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye her zaman büyük destek verdiğini söyleyen İnan, "Partimizin 25. yılını nasıl kutluyorsak partimizin 35. yılında da İzmir'in tüm sorunlarını çözmüş, İzmir'in tüm kronik sıkıntılarını geride bırakmış ve İzmir'i bir dünya şehri haline getiren kadrolar olarak yolumuza da büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün Cumhur İttifakı'mızla birlikte İzmir'imizde 1. parti konumundadır. Yani İzmirlilerden çok büyük bir teveccüh alarak yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. İnşallah Menderes'teki seçimde bunun en güçlü örneklerinden, en güçlü takdirlerinden birisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

İnan, bir gazetecinin, CHP'nin Menderes'teki belediye başkan vekilliği seçimini yargıya taşıyacağını açıklamasına ilişkin sorusuna, bu konuda yargı yolunun açık olduğunu ve hiçbir çekincelerinin olmadığını bildirdi.

ÖNCE MENDERES HALKINDAN ÖZÜR DİLESİNLER

Süreci yargıya taşımanın CHP'nin doğal hakkı olduğunu ancak siyasi partilerin millete hizmet etmek amacıyla var olduğunu vurgulayan İnan, şöyle konuştu: "Milletimize Menderes'te yaşatmış oldukları bu geçen 2,5 senelik zaman kaybı için de hesap vermek zorundadır. O nedenle bugün siyasi partilerin başlıca hesap vermesi gereken en yetkili merci aziz milletimizdir. O nedenle bugün başta Cumhuriyet Halk Partisi ve YP olmak üzere ilk önce siyasetten sorumluluklarını yerine getirsinler. Menderes'teki hemşehrilerimizden ilk önce özür dilesinler. Sonrasında da akıllarına gelen demokratik hangi tercihte bulunmak istiyorlarsa onu bulunsunlar. Ama Menderes'e bu 2,5 senelik süre zarfında tek bir talep, icraat getirmeyip ortaya çıkan skandallardan dolayı en ufak bir açıklama yapmayıp buralarda bu işleri konuşmak da Menderesli hemşehrilerimizin o geçen 2,5 senelik güzel zamanına yazık olur diye düşünüyorum."

Ziyarette İnan'a, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya ile AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.