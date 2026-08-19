İP’li ve YP’li vekiller resmen birbirine düştü 'Terörsüz Türkiye'ye en çok biz karşıyız' kavgası!

Yaşananları sosyal medyadan değerlendiren TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Yeni Parti’ye ‘hangi taraftasınız?’ tepkisi! Hem sürece kısmen ‘evet’ deyip sonra şehit ailelerini ziyaret ederek siyaset yapılmasına İyi Partili Selcen Taşçı tepki gösterdi. Taşçı herkesin merak ettiği soruyu gündeme getirmiş. ‘Yeni Parti hangi tarafta?’ Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası konusunda net bir duruş sergileyemeyen Yeni Parti bu tepkilere alışmalı” görüşünü ifade etti.

VATANDAŞLAR İKİ PARTİYE DE TEPKİLİ!

Sosyal medyadan “Terörsüz Türkiye” sürecine karşı çıkan iki vekile tepki gösteren vatandaşlar ise; “İyi partinin tepkisi hiç de haklı değil, 6’lı masada üstelik de elinde silah varken DEM’le ülke yönetmeye talip ol, silah bırakalım deyince terörist olduğu aklına gelsin”, “6’lı masa etrafında toplanan hiç kimsenin mevcut durumda şikayet hakkı yok” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdiler.