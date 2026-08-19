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Siyaset İP’li ve YP’li vekiller resmen birbirine düştü 'Terörsüz Türkiye'ye en çok biz karşıyız' kavgası!
Siyaset

İP’li ve YP’li vekiller resmen birbirine düştü 'Terörsüz Türkiye'ye en çok biz karşıyız' kavgası!

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İYİ Parti milletvekili Selcan Taşçı, bazı gazilerin Bilkent'teki eylemlerinde çerçeve yasaya “evet” oyu veren Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın uzattığı eli sıkmadı ve “Çerçeve yasaya evet dendiği için bunları yaşıyor gazilerimiz” sözleriyle Akdoğan’a tepki gösterdi.

Yaşananları sosyal medyadan değerlendiren TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Yeni Parti’ye ‘hangi taraftasınız?’ tepkisi! Hem sürece kısmen ‘evet’ deyip sonra şehit ailelerini ziyaret ederek siyaset yapılmasına İyi Partili Selcen Taşçı tepki gösterdi. Taşçı herkesin merak ettiği soruyu gündeme getirmiş. ‘Yeni Parti hangi tarafta?’ Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası konusunda net bir duruş sergileyemeyen Yeni Parti bu tepkilere alışmalı” görüşünü ifade etti.

VATANDAŞLAR İKİ PARTİYE DE TEPKİLİ!

Sosyal medyadan “Terörsüz Türkiye” sürecine karşı çıkan iki vekile tepki gösteren vatandaşlar ise; “İyi partinin tepkisi hiç de haklı değil, 6’lı masada üstelik de elinde silah varken DEM’le ülke yönetmeye talip ol, silah bırakalım deyince terörist olduğu aklına gelsin”, “6’lı masa etrafında toplanan hiç kimsenin mevcut durumda şikayet hakkı yok” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdiler.

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