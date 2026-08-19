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Gündem Adana’da aileye alacak verecek infazı: Baba ile oğlunu öldürdü, anne ağır yaralı!
Gündem

Adana’da aileye alacak verecek infazı: Baba ile oğlunu öldürdü, anne ağır yaralı!

Yeniakit Publisher
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Adana’da aileye alacak verecek infazı: Baba ile oğlunu öldürdü, anne ağır yaralı!

Adana’da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir şahsın silahla vurduğu iş yeri sahibi hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Şüpheli, kaçarken peşinden gelen iş yeri sahibinin oğlunu da kafasından vurarak öldürdü.

Dehşet olay, saat 17.25 sıralarında merkez Çukuruova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen Mehmet Nuri A. (46), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Aytekin Fil (53) ve eşi Neslihan Fil (48) tabancayla vurdu. Olay sırasında şüpheliye müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil (30) ise şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Bunun üzerine Mehmet Nuri A., Sinan Fil’i de silahla kafasından vurdu.

Şüpheli daha sonra Gürselpaşa Mahallesi’nde, otomobili terk edip kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelinin araçta silahla vurduğu Sinan Fil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Yorumlar

vatandaş.

ülkemizde devletin kanunların, vatandaşın sorunlarını çözmekte aciz kalması sonucu bu tip olaylar yaşanmaktadır. devlet ÇÖZÜM MERKEZİ kurmalı. vatandaşın sorununu buradaki görevliler derhal çözmeli. komşum gürültü yapıyor-alo çözüm merkezi. alacağımı vermiyor-alo çözüm merkezi. tehdit ediliyorum-alo çözüm merkezi..
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