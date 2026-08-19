Adana’da aileye alacak verecek infazı: Baba ile oğlunu öldürdü, anne ağır yaralı!

Dehşet olay, saat 17.25 sıralarında merkez Çukuruova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen Mehmet Nuri A. (46), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Aytekin Fil (53) ve eşi Neslihan Fil (48) tabancayla vurdu. Olay sırasında şüpheliye müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil (30) ise şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Bunun üzerine Mehmet Nuri A., Sinan Fil’i de silahla kafasından vurdu.

Şüpheli daha sonra Gürselpaşa Mahallesi’nde, otomobili terk edip kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelinin araçta silahla vurduğu Sinan Fil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.