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Dünya Ukrayna: Rus ordusu 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopteri kaybetti
Dünya

Ukrayna: Rus ordusu 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopteri kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkesine saldırı gerçekleştiren Rus ordusundan 12 binden fazla askerin öldürüldüğü, 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopterin imha edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 11:27:00 -
Ukrayna: Rus ordusu 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopteri kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mart arasındaki kayıplarıyla ilgili veriler paylaşıldı.

Buna göre, Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 374 tank, 74 uçak, 86 helikopter, 1226 zırhlı araç, 140 top, 62 roketatar sistemi, 34 hava savunma sistemi ve 600 araç imha edildi.

Ayrıca Rus ordusu 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da başlattığı savaşta 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 insansız hava aracı (İHA) kaybetti.
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