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Dünya Ukrayna, Rus helikopterini imha etti!
Dünya

Ukrayna, Rus helikopterini imha etti!

Ukrayna ordusu, Rus zırhlı aracını pusuya düşürerek, Mi-28 tipindeki savaş helikopterini havada vurduğu görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 00:52:00 -

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da imha görüntüleri yayınlanmaya devam ediyor.

Ukrayna basını, Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri’ne bağlı askerlerin Rus zırhlı araçlarını pusuya düşürdüğü ve Mi-28 tipindeki savaş helikopterini havada vurduğu görüntüleri paylaştı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmî bir açıklama yapılmazken, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın, Rus ordusunun 24 Şubat-1 Nisan tarihleri arasındaki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada 17 bin 700 Rus askerinin öldürüldüğünü, 625 tankın ve 1751 zırhlı askeri teknik aracın da imha edildiğini bildirdi.

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